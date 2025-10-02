La donna ricercata che aveva sparato sulla folla è stata trovata e arrestata in Brianza
Su di lei pendeva dal 2024 un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio: un reato che nel suo Paese prevede una pena fino a 15 anni di reclusione. La donna è stata rintracciata e arrestata ieri sera, 1 ottobre, in Brianza in un motel di Caponago. Che cosa aveva fatto in PerùNel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: donna - ricercata
“Uccidete il mio ex”. Ingaggiò sicari in Brasile, condannata e ricercata in tutto il mondo: donna catturata a Volterra
Volterra, catturata una donna italo-brasiliana: era ricercata per omicidio da 20 anni
Ricercata da luglio a Venezia, era fuggita ad Ancona: arrestata donna di 40 anni
GAVIGNANO - TRUFFATRICE SERIALE ARRESTATA DOPO ANNI DI LATITANZA: SCOPERTA A GAVIGNANO IN CONDIZIONI DI DEGRADO Si è conclusa la latitanza di una donna, ricercata dal 2018 per reati di truffa, arrestata dagli agenti del Commissariat - facebook.com Vai su Facebook
Ricercata da 5 anni arrestata a Milano: aveva svaligiato un appartamento nel 2020 - La 35enne doveva scontare una pena pari a sette mesi di reclusione dopo aver effettuato un furto in abitazione nel 2020, a Fiumicino (Roma). Riporta milanotoday.it