La donna ricercata che aveva sparato sulla folla è stata trovata e arrestata in Brianza

Monzatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su di lei pendeva dal 2024 un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio: un reato che nel suo Paese prevede una pena fino a 15 anni di reclusione. La donna è stata rintracciata e arrestata ieri sera, 1 ottobre, in Brianza in un motel di Caponago. Che cosa aveva fatto in PerùNel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: donna - ricercata

“Uccidete il mio ex”. Ingaggiò sicari in Brasile, condannata e ricercata in tutto il mondo: donna catturata a Volterra

Volterra, catturata una donna italo-brasiliana: era ricercata per omicidio da 20 anni

Ricercata da luglio a Venezia, era fuggita ad Ancona: arrestata donna di 40 anni

Ricercata da 5 anni arrestata a Milano: aveva svaligiato un appartamento nel 2020 - La 35enne doveva scontare una pena pari a sette mesi di reclusione dopo aver effettuato un furto in abitazione nel 2020, a Fiumicino (Roma). Riporta milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Ricercata Aveva Sparato