La distribuzione della One UI 8 continua | Samsung aggiorna i Galaxy S23 in Italia e diversi altri dispositivi

2 ott 2025

Continuano gli aggiornamenti alla One UI 8 e ad Android 16 in casa Samsung: in queste ore l’update si sta allargando all’Europa e all’Italia o sta debuttando in Corea per diversi modelli, tra cui Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy A54, Galaxy A34, Galaxy A26 5G, Galaxy Tab S10+ . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

