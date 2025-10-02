La disparità raccontata ai ragazzi | a Serino l' incontro del Comitato per le Pari Opportunità del COA di Avellino

Il CPO itinerante fa tappa a Serino: il prossimo 3 ottobre 2025, alle ore 10,00, presso l’aula convegni della BCC CapaccioPaestum, si terrà l’incontro “la DISPARITA’ raccontata ai ragazzi” organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità del COA di Avellino con gli studenti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

