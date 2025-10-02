La discarica in consiglio | Questione di bilancio

Una sottile ma persistente vena polemica, l’altra sera, ha reso stimolante fin dall’inizio lo svolgimento della riunione del consiglio comunale. In avvio di seduta, rilevando che i consiglieri del gruppo di opposizione (nella foto da sinistra Claudia Spadoni, Raffaele Consalvi, Alessandro Maccioni, assente Anna Maria Tittarelli come, nella maggioranza, Filippo Saltamartini) sedevano nella prima fila della platea, il sindaco Michele Vittori li ha invitati a prendere i posti sul palco. Spadoni, disabile, aveva ultimamente evidenziato che "i cinque scalini da salire per giungere al posto costituiscono una barriera architettonica che limita la mia autonomia in maniera importante", sollecitando l’amministrazione a risolvere il problema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La discarica in consiglio: "Questione di bilancio"

In questa notizia si parla di: discarica - consiglio

Rocca San Giovanni, stop definitivo alla riapertura della discarica di amianto: la sentenza del Consiglio di Stato

Discariche Tufarelle e San Procopio, il consiglio provinciale si astiene su richiesta del PD di sospendere iter di ampliamento. Lodispoto: "Non possiamo esporci a richieste danni. Discarica Cobema? Arpa non risponde ma va messa in sicurezza" #puglia #bat - facebook.com Vai su Facebook

#RoccaSanGiovanni. Il Consiglio di Stato boccia in via definitiva riapertura discarica di amianto #abruzzo #ambiente #cronaca - X Vai su X

Consiglio regionale, bilancio in chiusura: ancora 10 milioni da destinare. Attriti nella maggioranza - Maggioranza e opposizione in Consiglio regionale stanno discutendo gli ultimi dettagli sul Rendiconto generale 2024 e sulla manovra di ... Segnala milano.corriere.it

Consiglio Molise: ok a Defr 2025-2027 e Bilancio previsione - Nella seduta di questa mattina il Consiglio regionale del Molise ha approvato, a maggioranza, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2025- Da ansa.it