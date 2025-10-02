La vittima è il basket. Se è un omicidio premeditato lo si vedrà con il passare delle giornate di campionato. L’altra sera, comunque, al palasport si è aperto il processo per cui si dovranno anche valutare le attenuanti generiche. Perché ci sono anche queste. E riguardano soprattutto il play Felder, arrivato in fortissimo ritardo rispetto ai compagni e forse anche un giocatore che deve riprendere confidenza con il parquet: ha passato molti mesi in pantofole e non con le scarpette ai piedi. Perché se quello che si è visto in campo contro Livorno è quello che passa il convento, con le sue pre narrazioni pompose, è meglio che qualcuno alzi bandiera bianca e cambi mestiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La difesa di Pesaro? Due domestiche con il piumino in mano