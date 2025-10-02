La Corte Suprema blocca il licenziamento della consigliera della Federal Reserve Lisa Cook voluto da Trump
Dopo i tribunali di ordine inferiore, anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso il licenziamento della consigliera della Federal Reserve, Lisa Cook. A chiedere la sua rimozione dal Consiglio dei governatori della banca centrale era stato Donald Trump, che sta portando avanti da mesi una battaglia contro l’istituzione, nel tentativo di aumentare il controllo su di essa. I giudici hanno stabilito che Cook potrà conservare il proprio incarico fino al termine degli esami riguardanti il ricorso dell’amministrazione. Il verdetto, dunque, non è definitivo, e potrà essere confermato o capovolto nel corso dell’udienza prevista per gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: corte - suprema
Usa, tribunali locali e Corte Suprema si scontrano sullo ius soli. Giudice del New Hampshire blocca (di nuovo) l’ordine di Trump
Trump chiede a Corte Suprema via libera agli arresti di migranti
Usa,Corte Suprema ok ai tagli anti-DEI
Il piano di emergenza è una delle opzioni che Pechino sta valutando mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti decide se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese ByteDance di cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Corte Suprema ha sospeso il licenziamento, voluto da Trump, della consigliera della Federal Reserve Lisa Cook - X Vai su X
Fed, la Corte Suprema Usa blocca (per ora) il licenziamento di Lisa Cook voluto da Trump - I giudici hanno rifiutato di decidere immediatamente sulla richiesta del Dipartimento di Giustizia di sospendere l’ordinanza del giudice che impedisce al presidente Trump di rimuovere Cook ... Lo riporta msn.com
Usa, la Corte Suprema blocca Trump: Lisa Cook può rimanere alla Fed almeno fino a gennaio 2026 - In passato i giudici hanno consentito al presidente Trump di licenziare funzionari di altre agenzie governative. Riporta milanofinanza.it