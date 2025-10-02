la corte suprema blocca il licenziamento della consigliera della federal reserve lisa cook voluto da trump

Dopo i tribunali di ordine inferiore, anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sospeso il licenziamento della consigliera della Federal Reserve, Lisa Cook. A chiedere la sua rimozione dal Consiglio dei governatori della banca centrale era stato Donald Trump, che sta portando avanti da mesi una battaglia contro l’istituzione, nel tentativo di aumentare il controllo su di essa. I giudici hanno stabilito che Cook potrà conservare il proprio incarico fino al termine degli esami riguardanti il ricorso dell’amministrazione. Il verdetto, dunque, non è definitivo, e potrà essere confermato o capovolto nel corso dell’udienza prevista per gennaio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

