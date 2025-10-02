La Coppa Italia di Eccellenza Antella sì Rondine no Calci di rigore decisivi

Per la Coppa Italia di Eccellenza, si sono giocate le partite degli ottavi di finale. La formula a gara unica ha tenuto tutti col fiato sospeso: ben tre gare chiuse in parità al 90’, per regolamento hanno dovuto ricorrere ai rigori. Questi i risultati. Figline 1965-Antella 0-0 (2-4 d.c.r.). I 90’ regolamentari hanno messo in luce un Figline poco incisivo, specialmente nella fase di finalizzazione. L’Antella, al contrario, è apparsa più manovriera e incisiva in diverse conclusioni. Lo 0-0 finale è stato garantito da due strepitose parate del portiere Brunelli, che hanno costretto le squadre alla roulette dei calci di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

