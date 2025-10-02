La Conference delle bandite Zrinjski e Shkendija dalla cancellazione titina all' Europa calcistica

Anche se lo Zrinjski e lo Shkendija non si affronteranno durante la fase campionato della Conference League, un filo invisibile collega Mostar e Tetovo. Le città che ospitano i due club, rispettivamente rappresentanti della Bosnia Erzegovina e della Macedonia del Nord, sono due luoghi profondamente segnati da divisioni etniche, figlie delle tensioni nazionaliste che hanno attraversato per secoli i Balcani e che si sono riaccese violentemente negli anni Novanta. Zrinjski e Shkendija sono entrambi espressione di comunità, quella croata di Mostar e quella albanese di Tetovo, che non si riconoscono pienamente nello stato nazionale di riferimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

