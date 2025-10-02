La commissione Umarell di Salvini | le stranezze dei nominati a osservare quelli che osservano i cantieri
In Italia ci sono 133 miliardi di euro in cantieri aperti, molti di questi sono in ritardo. Forse sono troppi per un ministro solo, Matteo Salvini, e per 45 commissari straordinari nominati appositamente. Così, Salvini si è inventato un "Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali". In. 🔗 Leggi su Today.it
