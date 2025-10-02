la collezione disegnata da haider ackermann celebra la notte

U n riflesso blu profondo, la pelle che si intravede tra i tagli della stoffa, il rumore dei tacchi che rompe il silenzio. È questo il debutto scenico della sfilata Tom Ford primavera estate 2026 alla Paris Fashion Week, dove Haider Ackermann ha portato in passerella una visione che intreccia desiderio e rigore. Più che un défilé, un racconto notturno, costruito su linee verticali, tessuti tattili e dettagli di pura seduzione, pensato per lasciare un segno nella stagione parigina PFW PE26: In e Out dallo Street Style. guarda le foto L’atmosfera notturna alla sfilata Tom Ford PE 2026. L’allestimento ha evocato le stanze riservate di un club, con un’aria sospesa tra intimità e teatralità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

