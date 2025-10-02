La classifica delle Regioni che pagano più tasse e quelle in cui se ne versano di meno

Lo scorso anno, la Regione in cui i contribuenti hanno pagato più Irpef in assoluto è la Lombardia. Ma se si tiene conto di quanto si paga a testa, in media, la classifica cambia. Le dichiarazioni dei redditi mostrano quali sono le Regioni in cui si pagano più tasse e quali, invece, quelle che versano meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it