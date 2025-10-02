La classifica delle Regioni che pagano più tasse e quelle in cui se ne versano di meno

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso anno, la Regione in cui i contribuenti hanno pagato più Irpef in assoluto è la Lombardia. Ma se si tiene conto di quanto si paga a testa, in media, la classifica cambia. Le dichiarazioni dei redditi mostrano quali sono le Regioni in cui si pagano più tasse e quali, invece, quelle che versano meno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: classifica - regioni

Mare Monstrum, 28 reati ambientali al giorno sulle nostre coste: sorprese nella classifica delle regioni con più illeciti

La classifica delle regioni più bugiarde d'Italia: come si è posizionato il Piemonte

Pnrr, classifica delle Regioni che spendono di più: Lombardia e Campania al top

classifica regioni pagano pi249La classifica delle Regioni che pagano più tasse e quelle in cui se ne versano di meno - La classifica dell'Irpef media pro capite ‘compensa' il fatto che, naturalmente, in termini assoluti si versano più tasse nelle aree più popolose. Come scrive fanpage.it

classifica regioni pagano pi249Irpef, la classifica delle regioni: la Lombardia paga più dell’intero Sud (che ha il doppio degli abitanti) - Il versamento pro capite per contribuente vede in testa il Lazio con 7. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Classifica Regioni Pagano Pi249