La cittadina diventerà un grande cantiere Di qui al 2026 la posa della fibra ottica

Banda ultralarga, prosegue il lavoro di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio santilariese. I lavori, a cura di FiberCop, hanno già coinvolto diverse aree con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci. In questa fase, i cantieri riguarderanno per lo più i quartieri di via Sabotino e via Brenta; proseguiranno fino a interessare nel ’26 la maggior parte del territorio. Per la posa saranno usate, dove possibile, le infrastrutture già esistenti, anche nell’ambito dell’illuminazione pubblica. Gli scavi, dove necessari, saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

