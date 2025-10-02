La CISL Scuola sarà presente alla Marcia Perugia Assisi del 12 ottobre un appuntamento dedicato alla pace e alla fraternità

Il prossimo 12 ottobre, anche la CISL Scuola parteciperà alla Marcia Perugia Assisi. Un’adesione che si inserisce all’interno di un percorso preciso: prendere posizione contro i conflitti armati in corso, ovunque si combattano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

