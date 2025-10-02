La Cisl batte Amazon in tribunale | Ai dipendenti riconosciute le festività lavorate
“Una vittoria storica per la Fit Cisl e per i lavoratori”. Così Pasquale Salvatore, segretario generale della categoria a Bergamo, e Fabrizio Zanchi, delegato Fit Cisl nei centri Amazon di Casirate e Cividate, festeggiano la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha accolto il ricorso del sindacato di via Carnovali che chiedeva il riconoscimento ai lavoratori di Amazon Italia Transport dell’intera quota di stipendio dovuta per le festività lavorate. “Una pratica che l’azienda ha messo in atto dal 2020, nonostante il Ccnl stabilisse diversamente – spiega Zanchi -. Amazon Italia Transport riconosceva la sola maggiorazione e non anche le ore lavorate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
