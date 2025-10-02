La chiesa di Roma con tre mirabili tele di Caravaggio

Il centro di Roma custodisce veri e propri tesori, come quelli racchiusi tra le mura della chiesa di San Luigi dei Francesi, dove sono conservate alcune delle più straordinarie opere di Caravaggio. In una delle cappelle, infatti, è possibile ammirare tre potenti tele del celebre artista, dotato di estro, talento e spirito innovativo. Caravaggio a San Luigi dei Francesi, quell’innovazione introdotta dall’artista. Sulle opere di Caravaggio nella chiesa di San Luigi dei Francesi, esperti e critici d’arte hanno detto davvero di tutto. Poco resta da ancora da scoprire su quelle meravigliose testimonianze della grandezza dell’artista. 🔗 Leggi su Funweek.it

