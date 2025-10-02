La Cgil chiama lo sciopero politico per la Flotilla Salvini al contrattacco | Difendo milioni di italiani

Iltempo.it | 2 ott 2025

Cortei, occupazioni e uno sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 da parte dei sindacati Cgil, Fiom, Usb, Cub e Sgb. La tensione è alta nelle città italiane per le mobilitazioni pro-Flotilla, le navi che hanno come intento quello di rompere il blocco navale imposto da Israele per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza stremata da circa due anni di guerra. Le proteste sono partite subito dopo la diffusione della notizia dell'avvio delle operazioni di abbordaggio delle imbarcazioni da parte di Israele. I primi segnali sono arrivati da Napoli. Nella città partenopea attivisti della rete ProPal e studenti del collettivo autorganizzato hanno occupato i binari della stazione Centrale provocando il blocco momentaneo del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

