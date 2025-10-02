La casa di Google diventa davvero intelligente con l’IA | arriva in Italia Gemini for Home
Gemini for Home sostituisce Google Assistant nella domotica e porta conversazioni naturali, videocamere più intelligenti e nuove automazioni. In Italia arrivano anche i nuovi dispositivi e i piani Home Premium con funzioni avanzate. 🔗 Leggi su Dday.it
In questa notizia si parla di: casa - google
Google Tasks sta per diventare la casa dei promemoria
Google Pixel: il tablet che gestisce la tua casa, ora in super offerta su Amazon
AI, Perplexity va a casa Google: offre 34,5 miliardi per Chrome
Google, la casa è più sicura con Nest Doorbell e Nest Cam di nuova generazione - X Vai su X
Dietro ogni casa c’è una storia fatta di sogni, emozioni e piccoli grandi traguardi. La tua può aiutarci a scriverne di nuove, guidando altre persone verso il loro sogno. ? Lascia subito una recensione su Google o Trustpilot. - facebook.com Vai su Facebook
WiTricity: e la casa diventa wirless - Entrare in casa accendere la TV, ricaricare il proprio smartphone e illuminare la stanza. Scrive panorama.it