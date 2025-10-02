La casa di Google diventa davvero intelligente con l’IA | arriva in Italia Gemini for Home

Gemini for Home sostituisce Google Assistant nella domotica e porta conversazioni naturali, videocamere più intelligenti e nuove automazioni. In Italia arrivano anche i nuovi dispositivi e i piani Home Premium con funzioni avanzate. 🔗 Leggi su Dday.it

