La Casa del Caregiver nasce la community whatsapp per gli assistenti familiari

Parmatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conoscere le proposte, i progetti e i servizi dedicati ai caregiver familiari che assistono persone anziane o con disabilità in Unione Pedemontana Parmense da oggi è ancora più semplice, grazie alla neonata community whatsapp “La Casa del Caregiver”. Un’iniziativa completamente gratuita che è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - caregiver

Assistere a casa un malato oncologico, a Firenze nasce il corso base per caregiver - È l'iniziativa di Fondazione Ant che, dal 17 ottobre, darà il via al nuovo corso base che si terrà ... Lo riporta lanazione.it

Nasce il Laboratorio Caregiver: “Sosteniamo chi si prende cura dei fragili” - Nel pomeriggio di mercoledì 26 aprile, alla sede dell’Ats a Bergamo in via Gallicciolli, è stato siglato un protocollo d’intesa volto a supportare, sostenere e ... Scrive bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Caregiver Nasce Community