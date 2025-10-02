La carne salada del Trentino ha ottenuto la denominazione Igp
La carne salada del Trentino, assieme alle olive taggiasche liguri, ha ottenuto la denominazione Igp. “L’Italia dimostra ancora una volta che qualità, la tradizione e il legame con il territorio sono la vera forza competitiva della nostra agricoltura” ha detto il ministro dell’Agricoltura, della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: carne - salada
La carne salada del Trentino ha ottenuto la denominazione Igp
Olive taggiasche e carne salada: la nuova coppia Igp più esplosiva d’Italia
La “Carne Salada del Trentino” diventa IGP Un nuovo riconoscimento europeo arricchisce il patrimonio agroalimentare italiano: la Carne Salada del Trentino ottiene l’Indicazione Geografica Protetta. Un prodotto unico, frutto di una tradizione secolare che Vai su Facebook
La carne salada trentina ha ottenuto il marchio di tutela Igp. In Italia sono 895 i prodotti con questo riconoscimento. - X Vai su X
La carne salada del Trentino ottiene la denominazione Igp - Il tradizionale prodotto trentino è una delle due nuove eccellenze iscritte nel registro delle Indicazioni geografiche protette, insieme alle olive taggiasche liguri. Secondo giornaletrentino.it
Olive Taggiasche Liguri e Carne Salada del Trentino ottengono l’Igp - L’Italia raggiunge quota 330 denominazioni Dop e Igp nel cibo, consolidando la leadership europea nel setto ... Scrive italiaatavola.net