La carica dei 10mila per la Flotilla a Bologna il video del corteo

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti ai megafoni: "Dobbiamo cercare di tenere alto il numero dei manifestanti per fare sentire la nostra voce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carica 10mila flotilla bolognaFlotilla fermata: scontri davanti alla stazione di Bologna. Previsti cortei in molte città: attese 10mila persone al Colosseo - Un gruppo di manifestanti si è radunato davanti alla stazione centrale di Bologna, a sostegno della Global Sumud Flotilla e dei suoi attivisti, fermati dall’esercito israeliano nelle ultime ore. Come scrive ilfattoquotidiano.it

