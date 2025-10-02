La campionessa di pattinaggio artistico a rotelle Parziale ricevuta dal sindaco Mastella
Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti la campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle Mariaclaudia Parziale. L’atleta della società Jolly Skate parteciperà al World Skate Artistic Skating World Championships 2025, i Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle in programma a Pechino, in Cina, dal 17 al 30 ottobre. Parziale prenderà parte alle gare individuale e di coppia (categoria junior). La campionessa tricolore è stata accompagnata anche dal professor Ciro Pellegrini, docente di scienze motorie al Liceo Scientifico Rummo, istituto che la 17enne di San Giorgio del Sannio frequenta e dove è parte integrante del progetto Studente-Atleta per la conciliazione degli impegni agonistici con le attività scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
