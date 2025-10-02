Esempio di passione, impegno e costanza. Campione da emulare e raccontare, fonte di ispirazione per generazioni. La Federnuoto celebra la straordinaria carriera di Stefano Tempesti, portiere-icona della pallanuoto e orgoglio dello sport italiano". E’ quel che recita la " Calottina d’oro ", la massima onorificenza della pallanuoto italiana, che il presidente della FIN Paolo Barelli ha conferito a Stefano Tempesti. La cerimonia ieri a Roma. Il portiere di Prato ha chiuso la scorsa estate, a ben 46 anni, una carriera irripetibile che lo consegna al pantheon della pallanuoto mondiale. Ha chiuso in Serie A1, all’ Ortigia, dove era approdato nel 2019 proveniente dalla Pro Recco con un palmarès impressionante: 14 Scudetti, 13 Coppe Italia e cinque Champions League. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Calottina d’oro a super Tempesti