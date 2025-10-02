La Biblioteca Universitaria di Napoli apre le sue porte a Open House Napoli 2025

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Biblioteca Universitaria di Napoli è pronta a partecipare nuovamente a Open House Napoli 2025, il festival che ogni anno celebra l’architettura e i luoghi simbolo della città.Sabato 4 ottobre i visitatori potranno scoprire uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: biblioteca - universitaria

I tesori della Biblioteca universitaria: dalla prima Divina Commedia alla Bibbia multilingue

“Sul Mare Spinato”: mostra di Francesco Piobbichi alla Biblioteca Universitaria di Genova

"Tra pagine e melodie – La bellezza del sapere e la forza della musica" alla Biblioteca Universitaria di Napol

Cultura| Questo pomeriggio alla Biblioteca Universitaria di Sassari la partecipata presentazione del volume “Due secoli di scritture popolari a Osilo (1800-1998)” a cura del prof. Giovanni Strinna. Nel prezioso volume anche un documento del Fondo Ricci Man - facebook.com Vai su Facebook

Iskeliu Quartet in concerto alla Biblioteca Universitaria di Sassari - X Vai su X

La Biblioteca Universitaria di Napoli apre le sue porte a Open House Napoli 2025 - Dopo il grande successo dello scorso anno, la Biblioteca Universitaria di Napoli è pronta a partecipare nuovamente a Open House Napoli 2025, il festival che ogni anno celebra l’architettura e i luoghi ... Segnala napolitoday.it

Napoli, la Biblioteca Universitaria accoglie il Fondo Antonio Neiwiller - La Biblioteca Universitaria di Napoli ha acquisito il Fondo archivistico e bibliografico di Antonio Neiwiller, un insieme di documenti e materiali che ripercorrono l’attività di uno dei protagonisti ... ilmattino.it scrive