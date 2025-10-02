La Biblioteca Universitaria di Napoli apre le sue porte a Open House Napoli 2025

Napolitoday.it | 2 ott 2025

Dopo il grande successo dello scorso anno, la Biblioteca Universitaria di Napoli è pronta a partecipare nuovamente a Open House Napoli 2025, il festival che ogni anno celebra l’architettura e i luoghi simbolo della città.Sabato 4 ottobre i visitatori potranno scoprire uno dei luoghi più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

