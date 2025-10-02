La bellezza del risveglio | dormire prevenendo le rughe del sonno

Life&People.it Il sonno, stato fisiologico temporaneo e reversibile di riposo fisico-psichico e rigenerazione fondamentale, porta con sé un paradosso di bellezza. Se da un lato è essenziale, dall’altro può rivelarsi un insospettabile nemico per la nostra pelle, lasciando in eredità quelle fastidiose pieghe note come “rughe da sonno”. Queste linee, generate dalla pressione e dall’attrito ripetuto della pelle contro il cuscino, tendono a diventare permanenti con il tempo. Ma è davvero la posizione il solo e unico colpevole? E, soprattutto, come fare a dormire sonni tranquilli e al contempo capire come prevenire le rughe del sonno? È importante fare chiarezza su questo fenomeno, andando oltre la posizione del dormire a pancia in giù. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it