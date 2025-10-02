La Bce sostiene il capitalismo green contro il ritorno ai fossili
La Banca Centrale Europea (Bce) ha sostenuto che l’emergenza climatica potrebbe provocare uno shock economico di portata storica. Gli eventi meteorologici estremi, secondo la Bce, potrebbero causare una perdita fino . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: sostiene - capitalismo
