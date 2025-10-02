LA 5°A di ragioneria celebra il 50esimo dal diploma | C' è una sintonia che cresce ogni volta che ci vediamo
La 5°A dell'istituto tecnico commerciale Matteucci si è ritrovata al ristorante pizzeria Buscherini "Da Giovanni" per festeggiare il cinquantesimo dal diploma di ragionerie e perito commerciale. “La scuola si trovava all'epoca in corso della Repubblica, dove ora ha sede la banca”, ricorda Mirna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
