Kuliscioff una vita per gli ultimi Le straordinarie lotte di Anna K

Quotidiano.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 31 dicembre 1925, casa Kuliscioff-Turati, Portici Settentrionali 23 Un silenzio irreale avvolgeva piazza del Duomo. Il vento faceva ondeggiare le bandiere rosse, il manico stretto nelle mani di uomini e donne dal volto scavato, manodopera sfruttata nelle fabbriche milanesi. In tanti provenivano dalle province, o arrivavano dalle regioni vicine. Il freddo avvolgeva la città, la nebbia fitta sfumava i contorni dei palazzi insinuandosi tra le vie. Il cielo bianco pareva un velo steso su quel giorno di lutto. Nessuno voleva mancare all’appuntamento: l’ultimo saluto alla signora del socialismo, Anna Kuliscioff. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

kuliscioff una vita per gli ultimi le straordinarie lotte di anna k

© Quotidiano.net - Kuliscioff, una vita per gli ultimi. Le straordinarie lotte di Anna K

In questa notizia si parla di: kuliscioff - vita

Cerca Video su questo argomento: Kuliscioff Vita Ultimi Straordinarie