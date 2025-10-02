Se guardando il fenomeno di animazione KPop Demon Hunters avete pensato che la grafica dei personaggi ricordasse un po' lo stile di Fortnite. ci ha pensato anche l'Epic Games, che si è messa d'accordo con Netflix. Pronti a giocare nei panni di Rumi, Mira e Zoey?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - KPop Demon Hunters, le protagoniste sono in Fortnite, in partnership con Netflix