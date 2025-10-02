KPop Demon Hunters le protagoniste sono in Fortnite in partnership con Netflix

Comingsoon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se guardando il fenomeno di animazione KPop Demon Hunters avete pensato che la grafica dei personaggi ricordasse un po' lo stile di Fortnite. ci ha pensato anche l'Epic Games, che si è messa d'accordo con Netflix. Pronti a giocare nei panni di Rumi, Mira e Zoey?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

