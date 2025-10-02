KPop Demon Hunters i registi smentiscono le voci sul live-action | State forzando troppo
Tra idoli K-Pop e battaglie infernali, KPop Demon Hunters è diventato rapidamente il fenomeno animato dell'anno su Netflix. Eppure, i registi frenano i fan che sognano un adattamento live-action: la magia visiva, spiegano, vive proprio nella sua natura animata, difficile da replicare altrove. I registi Maggie Kang e Chris Appelhans hanno chiarito che trasformare KPop Demon Hunters in live-action sarebbe "troppo difficile". Intanto, l'anime Netflix continua a battere record: acclamato dalla critica, amato dal pubblico e già in lizza per sequel e spin-off. L'impossibilità del live-action: quando l'animazione diventa essenza Intervistati da CBR, i registi di KPop Demon Hunters hanno chiarito senza esitazione i motivi per cui il film non avrà presto un corrispettivo in carne e ossa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: kpop - demon
Età di rumi, zoey e mira nei demon hunters del kpop spiegata dal regista
Demon hunters kpop: film da record, date di uscita e dettagli trama
Kpop demon hunters 2: grande aggiornamento dopo il record di spettatori su netflix
KPop Demon Hunters e la crisi della Pixar #Approfondimenti #Disney #Netflix #Pixar #Sony https://lospaziobianco.it/?p=359821 - X Vai su X
"Elio" e "KPop Demon Hunters" rivelano la profonda crisi artistica della Pixar e mettono in luce l’animazione di Sony Pictures Animation, visivamente innovativa. #Disney #Netflix #Pixar #Sony Vai su Facebook
KPop Demon Hunters: perché il celebre film Netflix non è un anime secondo i registi - I registi di KPop Demon Hunters spiegano perché il loro film, pur ispirato agli anime, non si considera un anime, puntando su uno stile 3D ... Riporta havocpoint.it
KPop Demon Hunters è realtà! Arriva la prima esibizione live delle “Huntr/x” [VIDEO] - il gruppo fittizio di KPop Demon Hunters, si prepara a esibirsi per la prima volta dal vivo e in carne ed ossa ... bestmovie.it scrive