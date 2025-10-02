KPop Demon Hunters i registi smentiscono le voci sul live-action | State forzando troppo

Tra idoli K-Pop e battaglie infernali, KPop Demon Hunters è diventato rapidamente il fenomeno animato dell'anno su Netflix. Eppure, i registi frenano i fan che sognano un adattamento live-action: la magia visiva, spiegano, vive proprio nella sua natura animata, difficile da replicare altrove. I registi Maggie Kang e Chris Appelhans hanno chiarito che trasformare KPop Demon Hunters in live-action sarebbe "troppo difficile". Intanto, l'anime Netflix continua a battere record: acclamato dalla critica, amato dal pubblico e già in lizza per sequel e spin-off. L'impossibilità del live-action: quando l'animazione diventa essenza Intervistati da CBR, i registi di KPop Demon Hunters hanno chiarito senza esitazione i motivi per cui il film non avrà presto un corrispettivo in carne e ossa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

