Koopmeiners sotto la lente d’ingrandimento di Balzarini | Finito in un vortice senza uscita la Juve continua a tentare per queste due ragioni L’analisi del giornalista sull’olandese!

Koopmeiners è finito sotto la lente d’ingrandimento del giornalista Gianni Balzarini: ecco cosa ha detto sul momento del centrocampista della Juve. Un giocatore in crisi. L’analisi del giornalista Gianni Balzarini sul momento di Teun Koopmeiners è lucida e significativa. Dati alla mano, il centrocampista olandese è uno dei peggiori della rosa, ma la Juventus è “costretta” a continuare a dargli fiducia, per motivi tecnici ma soprattutto economici. I numeri di una crisi. I dati snocciolati da Balzarini sul suo canale YouTube sono un quadro a tinte fosche. Koopmeiners è il giocatore della Signora con più passaggi sbagliati, più palle intercettate e più tackle falliti, ed è il secondo per falli commessi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

