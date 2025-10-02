Koopmeiners Juve altra partita da dimenticare per il centrocampista | i numeri contro il Villarreal lasciano senza parole

Koopmeiners Juve, altra partita da dimenticare per il centrocampista: il recap del match pareggiato contro il Villarreal. Un’altra occasione, un’altra prestazione deludente. La partita di Teun Koopmeiners contro il Villarreal è durata appena 45 minuti, il tempo per Igor Tudor di rendersi conto che la sua mossa a sorpresa non stava funzionando. Il centrocampista olandese, schierato sulla trequarti, ha offerto una prova opaca, venendo sostituito all’intervallo. I numeri del suo primo tempo sono la fotografia di una serata da dimenticare. Scelto per dare qualità e fisicità tra le linee, l’ex Atalanta non è mai riuscito a entrare nel vivo del gioco della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

