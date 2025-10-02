Koopmeiners Juve altra partita da dimenticare per il centrocampista | i numeri contro il Villarreal lasciano senza parole
Koopmeiners Juve, altra partita da dimenticare per il centrocampista: il recap del match pareggiato contro il Villarreal. Un’altra occasione, un’altra prestazione deludente. La partita di Teun Koopmeiners contro il Villarreal è durata appena 45 minuti, il tempo per Igor Tudor di rendersi conto che la sua mossa a sorpresa non stava funzionando. Il centrocampista olandese, schierato sulla trequarti, ha offerto una prova opaca, venendo sostituito all’intervallo. I numeri del suo primo tempo sono la fotografia di una serata da dimenticare. Scelto per dare qualità e fisicità tra le linee, l’ex Atalanta non è mai riuscito a entrare nel vivo del gioco della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: koopmeiners - juve
Koopmeiners ricarica le pile a Ibiza: con il centrocampista della Juve alcuni ex compagni all’Atalanta e de Ligt! Tifosi impazziti per quelle FOTO
Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri: il futuro dell’olandese è delineato. I dettagli
Capello a tutto tondo: «La scommessa della Juve sarà Koopmeiners. Vlahovic? Il suo ciclo sembra chiuso. Su Sancho…»
"Veiga, perché proprio tu? Koopmeiners, basta!" Le reazioni social dei tifosi Juve - facebook.com Vai su Facebook
KOOPMEINERS E LA JUVENTUS DEVONO SALUTARSI Camillo Demichelis, a 'Juve Zone' sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, stronca definitivamente Teun #Koopmeiners! La #Juve dovrebbe cederlo già a gennaio #Juventus - X Vai su X
Koopmeiners Juventus, altra bocciatura per l’olandese: «Non ectoplasmatico ma nemmeno sufficiente. Un grave peccato di egoismo macchia la sua gara». Il voto - Koopmeiners Juventus, l’olandese non sfrutta la chance di Tudor: un’altra prova insufficiente, lenta e macchiata da una scelta sbagliata Doveva essere la partita della svolta, il palcoscenico perfetto ... Come scrive juventusnews24.com
Koopmeiners Juve: altra chance dal primo minuto per l’olandese, novità rispetto all’Atalanta per quanto riguarda il ruolo. I dettagli - Koopmeiners Juve, fiducia totale del tecnico: contro il Villarreal giocherà trequartista con Yildiz, ennesimo tentativo per sbloccare l’olandese Un’altra chance, forse la più importante, per scacciare ... Lo riporta juventusnews24.com