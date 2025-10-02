Koopmeiners affossato dalla stampa | Metà gara pensando a chissà cosa è da rosso per gli errori Bocciatura pesantissima per l’olandese

Juventusnews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners affossato dalla stampa, un’altra bocciatura pesantissima: la fiducia di Tudor non è stata ripagata, prova da incubo contro il Villarreal. Una bocciatura senza appello, una prestazione da incubo che aggrava una crisi ormai evidente. Il giorno dopo il pareggio della  Juventus  in casa del  Villarreal, le pagelle de  La Gazzetta dello Sport  emettono un verdetto impietoso su  Teun Koopmeiners. L’ennesima chance concessagli da Igor Tudor, in una notte importantissima, non è stata sfruttata. Anzi, la sua partita è stata un disastro. Koopmeiners Juve: il giudizio impietoso della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

