Ancora due impegni in calendario per la Roma prima di chiudere il primo dei tanti mini cicli di partite ravvicinate che la attendono in questa stagione. Oggi il Lille nella seconda giornata di Europa League, domenica la trasferta sul campo di una Fiorentina in difficoltà ma con qualità, prima di tirare il fiato nella seconda pausa per le Nazionali. Chi non avrà tempo per riposarsi è Manu Koné, un giocatore totale e sempre più maturo, punto fermo tanto dei giallorossi quanto della Francia: la nazionale transalpina non ne fa praticamente mai a meno, e anche per le prossime gare il ct Deschamps lo ha regolarmente convocato.

© Sololaroma.it - Koné punto fermo, della Roma come della Francia: Deschamps lo convoca per le prossime gare