Klopp | Non ho più voglia di allenare Ora faccio cose normali ad esempio…

2 ott 2025

"Non mi manca assolutamente niente della vita da allenatore. Sono stato in tanti Paesi ma non ne ho visitato nessuno", dice Klopp. 🔗 Leggi su Golssip.it

Klopp: "Non ho più voglia di allenare. Ora faccio cose normali, ad esempio…"

