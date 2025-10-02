Klopp | Non ho più voglia di allenare Ora faccio cose normali ad esempio…

"Non mi manca assolutamente niente della vita da allenatore. Sono stato in tanti Paesi ma non ne ho visitato nessuno", dice Klopp. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Klopp: “Non ho più voglia di allenare. Ora faccio cose normali, ad esempio…”

Jürgen Klopp al “The Athletic”: “A un certo punto ho capito che non volevo più fare l'allenatore. Non lo farò mai più? Al momento mi sembra l’opzione più probabile. Però non si sa mai: ho 58 anni. Se a 65 mi venisse voglia di riprendere tutti direbbero: "Avevi d - X Vai su X

«Il ritorno in panchina? Escludo la Premier League fin dal primo momento. » Jurgen Klopp, dopo aver chiuso il suo lungo ciclo al Liverpool, non ha mai mostrato particolare voglia di rimettersi subito in gioco. Tuttavia, qualcosa potrebbe cambiare: l’ipotesi di u - facebook.com Vai su Facebook

