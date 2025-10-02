Kiss cam Coldplay ennesimo colpo di scena | il Ceo dello scandalo è stato perdonato dalla moglie tradita

Affaritaliani.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andy Byron, ex amministratore delegato di Astronomer costretto alle dimissioni dopo lo scandalo, è stato fotografato in compagnia della moglie sulle spiagge del Maine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

kiss cam coldplay ennesimo colpo di scena il ceo dello scandalo 232 stato perdonato dalla moglie tradita

© Affaritaliani.it - Kiss cam Coldplay, ennesimo colpo di scena: il Ceo dello scandalo è stato perdonato dalla moglie tradita

