King Colis sbarca a Milanofiori | dal 13 al 19 ottobre in vendita i pacchi smarriti
Milano, 2 ottobre 2025 – Dopo aver conquistato tante regioni d’Italia, dal Lazio al Piemonte, dall’Umbria alla Sardegna, lo shopping sostenibile e misterioso torna in Lombardia. L’innovativo pop-up store di King Colis sarà dal 13 al 19 ottobre, il centro commerciale Milanofiori Shopping Center. Un fenomeno in crescita costante, quello dello shopping a sorpresa, che piace a tutti, giovani ma non solo e che nei mesi scorsi ha conquistato più di 115 mila visitatori con 120 tonnellate di pacchi venduti. E continua il suo viaggio all’insegna dell’economia circolare con questa nuova tappa nel capoluogo lombardo Migliaia di oggetti ogni giorno vengono ordinati online, consegnati nei punti di ritiro ma poi non vengono reclamati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: king - colis
