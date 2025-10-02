Kill Bill vol 1 e 2 finalmente riunito a dicembre nei cinema ci sarà The Whole Bloody Affair

Gli appassionati di cinema possono gioire: uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno sta per materializzarsi. Lionsgate ha annunciato che Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione definitiva e integrale del dittico diretto da Quentin Tarantino, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 5 dicembre 2025. Si tratta di una notizia che ha del sorprendente, considerando che per oltre un decennio questa versione speciale è stata proiettata esclusivamente nei cinema di proprietà del regista stesso. Per chi non avesse familiarità con questa leggendaria edizione, The Whole Bloody Affair non è una semplice maratona dei due film originali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

