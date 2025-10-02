Kill Bill | The Whole Bloody Affair al cinema come film unico Quentin Tarantino | L' ho scritto e diretto così

I due capitoli di Kill Bill riuniti in un unico film, proprio come Tarantino l'aveva pensato in origine, in arrivo al cinema a breve per la gioia dei fan. Finalmente il progetto originario di Quentin Tarantino per il suo Kill Bill sta per prendere forma. I due capitoli del cult con Uma Thurman, Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2, verranno riuniti in un unico film lungo 248 minuti, intitolato Kill Bill: The Whole Bloody Affair, per fare ritorno nei cinema. Lionsgate ha annunciato l'uscita americana per il 5 dicembre, ma ci auguriamo che presto il film arrivi anche in Italia. "L'ho scritto e diretto come un unico film, e sono davvero felice di dare finalmente ai fan la possibilità di vederlo come un unico film", ha . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

