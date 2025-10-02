Kill bill | il sogno dei fan diventa realtà grazie a quentin tarantino
il ritorno di “kill bill: the whole bloody affair” al cinema. Da oltre vent’anni, il capolavoro di Quentin Tarantino, Kill Bill: Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004), rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nel panorama cinematografico. La saga, nota per la sua fusione di arti marziali, spaghetti western e cultura pop, ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo. Ora, una nuova versione riunita in un’unica proiezione sta per fare il suo debutto sui grandi schermi. la versione integrale e le novità. “kill bill: the whole bloody affair”. Il film, inteso come versione completa che combina i due volumi in un solo flusso narrativo senza interruzioni, arriverà nei cinema americani a partire dal 5 dicembre distribuito da Lionsgate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
