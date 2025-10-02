Kiana cook lascia chicago pd | cosa sapere sulla stagione 13

l’uscita del personaggio di kiana cook in chicago pd. La stagione 13 di Chicago PD ha visto l’addio del personaggio interpretato da Toya Turner, conosciuta come Kiana Cook. La sua uscita dal cast principale è avvenuta prima dell’inizio della nuova stagione, senza che la sua presenza venga spiegata direttamente all’interno delle puntate. La decisione di non rinnovare il ruolo si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nel team e nelle storyline della serie. il percorso di kiana cook nella serie. Kiana Cook è entrata a far parte della squadra come ufficiale di pattuglia prima di essere coinvolta nell’unità intelligence, collaborando con Voight e gli altri membri per risolvere casi complessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

