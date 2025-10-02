KevinDeBruyne tutto insieme non è un refuso È un respiro lungo Napoli ancora pirandelliano

KevinDeBruyne tutto insieme, non è un refuso. È un respiro lungo, da prendere d’un fiato, perché a spezzarlo rischi di perderti il senso: quello di un Napoli che finalmente si specchia e non si vergogna del riflesso. Dopo Milano, dopo le ombre e gli spifferi, lo zapping restituiva solo chiacchiere. Questa volta invece c’è la sostanza. KevinDeBruyne ha regalato la prima vittoria in Europa ad un Napoli ancora imballato, pirandelliano, con le maschere da distribuire in campo secondo il disegno nuovo di Conte. Apparentemente il più penalizzato sembra McTominay, ma non è così: lui scava, copre, sposta equilibri invisibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

