Kelly reagisce sui social dopo Villarreal Juve | messaggio da leader dopo una prestazione dalla doppia faccia ecco cosa ha detto – FOTO

Kelly reagisce sui social dopo Villarreal Juve: la FOTO e il messaggio condiviso dal difensore bianconero. Una prestazione al di sotto dei suoi standard, qualche critica di troppo, ma una reazione da vero professionista. La serata di Champions League di Lloyd Kelly contro il Villarreal non è stata delle più brillanti, ma il difensore della Juventus ha dimostrato di avere la mentalità giusta per archiviare subito le difficoltà e guardare avanti. Al termine della partita, pareggiata con beffa al 90?, il centrale inglese ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con un messaggio tanto breve quanto significativo: «La maratona continua ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly reagisce sui social dopo Villarreal Juve: messaggio da leader dopo una prestazione dalla doppia faccia, ecco cosa ha detto – FOTO

Kelly prestazione discreta e poche parole social - Il difensore è andato nuovamente vicino al gol dopo le reti contro Inter e Borussia Dortmund. Si legge su tuttojuve.com