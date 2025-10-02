Kelly Juve netto passo indietro per l’inglese | serataccia ieri col Villarreal la Gazzetta lo accusa di… Il giudizio sul difensore

Kelly Juve, serataccia in Champions League per l’inglese: prova insufficiente contro il Villarreal, pesa un atteggiamento troppo passivo. Dopo settimane di elogi e di prestazioni da leader, arriva il primo, brusco passo falso. La notte di Champions League di Lloyd Kelly è stata un incubo, una serata storta in cui sono riemersi fantasmi che sembravano ormai superati. La sua performance contro il Villarreal, come quella di altri suoi compagni, è stata giudicata gravemente insufficiente da La Gazzetta dello Sport, che gli ha riservato una delle pagelle più dure. Kelly Juve: il giudizio impietoso della Gazzetta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Juve, netto passo indietro per l’inglese: serataccia ieri col Villarreal, la Gazzetta lo accusa di… Il giudizio sul difensore

Infortunati Juve: da Bremer e Milik passando per Cabal, Kelly, Savona e Miretti. Il punto sui bianconeri verso l’inizio del raduno

Kelly anticipa i compagni e si presenta a lavoro: il difensore della Juve è già alla Continassa per allenarsi – FOTO

Kelly Juve, la novità è di quelle che sorprendono: la società cambia idea sul centrale e gli conferisce quello status! Solo in caso di offerte incredibili può partire: cosa risulta

Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Mckennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. #VillarrealJuve #UCL - X Vai su X

Kelly certezza di Tudor in questo avvio Sarà titolare anche in Juve Atalanta - facebook.com Vai su Facebook

Kelly elogiato dai giornali dopo Juve Atalanta: spicca questo voto importante per il difensore inglese. Svelato il suo giudizio - Kelly esaltato dai giornali dopo Juve Atalanta: voto importante per il difensore inglese dopo l’1- Da juventusnews24.com

Kelly, il retroscena: no a queste due squadre per restare alla Juventus - Il difensore inglese ex Newcastle ha avuto ragione e ora si gode la sua rivincita Ci sono serate che possono cambiare il destin ... Scrive calcionews24.com