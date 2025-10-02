Keith Urban che ha cambiato il testo di una canzone dedicata a Nicole Kidman per menzionare un' altra donna

Il cantante durante un recente concerto ha modificato il testo del brano The Fighter per menzionare la venticinquenne Maggie Baugh, violinista e cantante country con cui collabora da mesi e che ora viene indicata tra le cause del divorzio Urban-Kidman. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Keith Urban, che ha cambiato il testo di una canzone dedicata a Nicole Kidman per menzionare un'altra donna

