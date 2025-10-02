Il 1969 non è un anno qualunque. È l’anno dell’uomo sulla Luna, della controcultura che dilaga nelle strade americane, delle piazze che si riempiono di voci giovani e rabbiose. In quell’anno, mentre la società sembra accelerare, il wrestling sceglie paradossalmente di rallentare. È un paradosso apparente: perché dentro quel rallentare c’è una filosofia, un modo di intendere il ring che non appartiene solo all’atletica, ma a una certa idea del mondo. La fine del regno di Kiniski. Gene Kiniski, “Big Thunder”, è stato un campione che incarnava la forza. Canadese, ex giocatore di football, portava sul ring una fisicità prorompente e un atteggiamento da duro del West. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kayfabe Is Dead, But I Was There – NWA Story #12 “Dory Funk Jr. batte Gene Kiniski”