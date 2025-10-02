Katsuhiro Harada il papà di Tekken per la prima volta in Italia | sarà la guest star di Game Ground 2025
La serie Tekken rappresenta una delle saghe più importanti e influenti di sempre nel panorama videoludico e non, capace in oltre 30 anni dal primo titolo rilasciato nel lontano 1994, di vendere oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo. Gran parte del merito di questo incredibile successo va senz’altro riconosciuto a Katsuhiro Harada, Producer della serie e figura chiave di Bandai Namco. Quest’anno, per la prima volta in assoluto in Italia, i fan e gli appassionati avranno un’opportunità unica. incontrarlo! Dove? A Game Ground 2025, il festival dedicato alla cultura del videogioco che si svolgerà a Bolzano, dal 17 al 19 ottobre. 🔗 Leggi su Game-experience.it
