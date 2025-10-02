Katsuhiro Harada il papà di Tekken per la prima volta in Italia | sarà la guest star di Game Ground 2025

Game-experience.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie Tekken rappresenta una delle saghe più importanti e influenti di sempre nel panorama videoludico e non, capace in oltre 30 anni dal primo titolo rilasciato nel lontano 1994, di vendere oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo. Gran parte del merito di questo incredibile successo va senz’altro riconosciuto a Katsuhiro Harada, Producer della serie e figura chiave di Bandai Namco. Quest’anno, per la prima volta in assoluto in Italia, i fan e gli appassionati avranno un’opportunità unica. incontrarlo! Dove? A Game Ground 2025, il festival dedicato alla cultura del videogioco che si svolgerà a Bolzano, dal 17 al 19 ottobre. 🔗 Leggi su Game-experience.it

katsuhiro harada il pap224 di tekken per la prima volta in italia sar224 la guest star di game ground 2025

© Game-experience.it - Katsuhiro Harada, il papà di Tekken per la prima volta in Italia: sarà la guest star di Game Ground 2025

In questa notizia si parla di: katsuhiro - harada

katsuhiro harada pap224 tekkenGame Ground 2025 porta Katsuhiro Harada a Bolzano: il papà di Tekken ospite d'onore al festival - Dal 17 al 19 ottobre, Bolzano ospiterà la quinta edizione di Game Ground, il festival nazionale dedicato alla cultura del videogioco. Si legge su it.ign.com

katsuhiro harada pap224 tekkenKatsuhiro Harada in Italia: il producer di Tekken sarà a Game Ground 2025 a Bolzano - Per la prima volta nel nostro Paese, il “padre” di Tekken incontrerà dal vivo i fan italiani durante il festival dedicato alla cultura videoludica, in programma dal 17 al 19 ottobre. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Katsuhiro Harada Pap224 Tekken