Kate Middleton tra i piloti della RAF | sguardi audaci mani in tasca e top grigio

Kate Middleton si è recata per la prima volta alla RAF di Coningsby e ha incantato tutti. Nel 2023 è stata nominata Royal Honorary Air Commodore della base del Lincolnshire dove si è presentata con un tailleur pantaloni, firmato Bella Freud, abbinato a un top di Alexander McQueen. Kate Middleton, il legame speciale coi piloti della RAF. Dopo la visita privata al set di Harry Potter coi tre figli, George, Charlotte e Louis, questa alla base militare è la prima uscita pubblica di Kate Middleton in settimana. La Principessa del Galles si è recata alla RAF di Coningsby in seguito al ruolo che le è stato assegnato nell’agosto del 2023. 🔗 Leggi su Dilei.it

