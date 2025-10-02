Kate Middleton smentite le voci sul trucco | la verità dopo 15 anni

Tutti sanno che Kate Middleton si è truccata da sola il giorno del suo matrimonio con William, il 21 aprile 2011. Ebbene queste voci sono false. La verità è emersa quasi quindi anni dopo e a rivelarla è stata Bobbi Brown, la fondatrice e ceo dell’omonimo brand di make up, utilizzato dalla Principessa del Galles per il suo make up nuziale. Kate Middleton, sfatato il mito del make up da sposa. Il matrimonio di William e Kate Middleton è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Di quel Royal Wedding abbiamo saputo tutto fin nei minimi dettagli, dagli ospiti al banchetto, dai testimoni e damigelle agli abiti degli sposi e degli ospiti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, smentite le voci sul trucco: la verità dopo 15 anni

