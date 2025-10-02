Kate Antropova | Odiavo la pallavolo ma mamma aveva ragione Ho imparato a usare l'ansia funzionale

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kate Antropova si racconta a Fanpage.it dopo un’estate indimenticabile culminata con la conquista del titolo mondiale con l'Italvolley: passato, presente e futuro stella della Savino Del Bene Scandicci, che si è consacrata a livello internazionale e non ha nessuna intenzione di fermarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

