Ha 2,2 milioni di follower su Instagram e si fa fotografare spesso assieme al nonno, Donald Trump. La nipote del Presidente degli Stati Uniti, Kai Trump, ha lanciato un brand di felpe. Influencer? Sì, con la Casa Bianca come location. Secondo il Wall Street Journal, i video girati sul prato della White House sottendono un chiaro conflitto d’interesse. La promozione include anche immagini di Kia che scende dall’Air Force One con addosso una delle felpe in vendita sul suo sito di e-commerce a 130 dollari: brava golfista, Kai aveva accompagnato il nonno alla Ryder Cup. “Nulla proibisce di fare foto alla Casa Bianca, nè c’è un endorsement del governo su questo prodotto”, ha fatto sapere una portavoce della Casa Bianca ha negato problemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Kai Trump ha lanciato un marchio di felpe usando foto fatte alla Casa Bianca. Il Wall Street Journal: "Conflitto d'interesse"